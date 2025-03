Atlético vai reforçado para a estreia do Campeonato Brasileiro contra o Grêmio

O técnico Cuca ganhou novas opções para a estreia do Atlético no Campeonato Brasileiro, neste sábado (29), às 18h30 (de Brasília), contra o Grêmio, no Rio Grande do Sul.

O Atlético informou que o atacante Hulk está liberado pelo departamento médico após sofrer uma lesão na coxa direita. Com isso, o camisa 7 estará à disposição para o confronto contra o Grêmio, em Porto Alegre.

Além de Hulk, o Galo também confirmou que o atacante Junior Santos se recuperou de uma contusão em uma das panturrilhas e estará disponível para o jogo.

No entanto, Cuca não poderá contar com Deyverson. O atacante foi anunciado pelo Fortaleza para um contrato até o fim de 2026, com possibilidade de renovação por mais uma temporada.

É importante destacar que os jogadores convocados para suas seleções retornaram: Arana (Brasil), Alonso (Paraguai) e Alan Franco (Equador). Todos devem figurar entre os 11 iniciais contra o Grêmio.

