Cuéllar não é relacionado e está fora da estreia do Grêmio no Brasileiro; veja escalação

O Grêmio divulgou nesta sexta-feira (28) a lista de jogadores relacionados para o confronto diante do Atlético-MG, na Arena, às 18h30 (de Brasília) deste sábado (29). O volante Cuéllar, com desconforto muscular, está fora do duelo, assim como o dinamarquês Braithwaite.

Por outro lado, o técnico Gustavo Quinteros poderá contar com os três atletas que estavam com suas seleções durante a Data Fifa. São eles os atacantes Aravena e Cristian Olivera e o volante Villasanti. Já Luan Cândido ficou fora por opção do treinador.

Durante a semana, Quinteros treinou algumas formações para a estreia no Brasileirão. Um deles contava com um meia de origem e o outro tinha três volantes e três atacantes, sem um nome efetivamente de criação.

A expectativa é que o jovem Igor Serrote seja novamente titular no Imortal. Afinal, ele começou jogando o Gre-Nal decisivo do Campeonato Gaúcho, no Beira-Rio, e o jogo-treino contra o Azuriz, na última quarta.

Diante do Atlético-MG, o Grêmio deve ir a campo com a seguinte escalação: Tiago Volpi; Igor Serrote (João Pedro), Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Camilo, Villasanti e Edenilson (Monsalve); Cristian Olivera, Arezo e Amuzu.

Veja os relacionados do Grêmio para enfrentar o Atlético

Goleiros: Gabriel Grando e Tiago Volpi

Zagueiros: Gustavo Martins, Jemerson, Rodrigo Ely, Viery e Wagner Leonardo

Laterais: Igor Serrote, João Lucas, João Pedro e Lucas Esteves

Volantes: Camilo, Dodi, Edenilson e Villasanti

Meias: Cristaldo e Monsalve

Atacantes: Amuzu, André Henrique, Aravena, Arezo, Cristian Olivera e Pavón

