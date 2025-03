Fortaleza x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

Fortaleza e Fluminense se enfrentam no Castelão pela 1ª rodada do Brasileirão - (crédito: Foto: Arte/Jogada10)

O Campeonato Brasileiro começa neste final de semana e promete fortes emoções nas duas extremidades da tabela. Ou seja, tanto na briga pelo título e vagas continentais, quanto na disputa pela permanência na Série A. Assim, Fortaleza e Fluminense medem forças neste sábado (29), às 18h30 (de Brasília), no Castelão, pela rodada inaugural.

De um lado, o Leão do Pici chega em crise depois de ter perdido o título do Estadual para o maior rival, o Ceará, e derrapar na Copa do Nordeste. O Tricolor de Laranjeiras, por sua vez, foi vice do Carioca e teve duas semanas de treinamentos por causa da Data-Fifa para se preparar e esquecer a campanha de 2024.

Onde assistir

O confronto deste sábado (29) terá a transmissão dos canais Premiere.

Como chega o Fortaleza

O Leão do Pici não poderá contar com Brítez, David Luiz, Tinga, Breno Lopes e Renato Kayzer, todos lesionados. Por outro lado, Allanzinho, recém-contratado junto ao Ferroviário, está regularizado e pode fazer sua estreia com a camisa tricolor. Acertado com o clube cearense para a sequência da temporada, Deyverson desembarcou na capital, entretanto ainda não apareceu no Boletim Diário Oficial (BID) da CBF.

Antes da estreia, a equipe passa por uma forte turbulência, com direito a protestos em frente ao CT e críticas contra o técnico Juan Pablo Vojvoda e o CEO Marcelo Paz. Nos últimos dez jogos, são apenas duas vitórias (além de seis derrotas e dois empates). Assim, a perda do título para o maior rival piorou a situação.

Como chega o Fluminense

O técnico Mano Menezes tem alguns problemas para montar o time titular na estreia. Afinal, ele não poderá contar com Paulo Henrique Ganso, que está no período de transição após uma leve miocardite. Além disso, Riquelme teve uma entorse grau 2 no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, enquanto Isaque teve um problema semelhante, só que no joelho direito.

Otávio, por sua vez, tem uma lesão no tendão de Aquiles direito e será submetido a tratamento cirúrgico. Nesse sentido, Gabriel Fuentes teve lesão grau 2 no músculo reto femoral da coxa esquerda, enquanto o goleiro Marcelo Pitaluga se recupera de um problema em um dos dedos.

FORTALEZA X FLUMINENSE

Campeonato Brasileiro 2025 – 1ª Rodada

Data e horário: 29/3/2025

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

FORTALEZA: João Ricardo, Eros Mancuso, Titi, Kuscevic, Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Pol Fernández e Martínez; Marinho, Moisés e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

FLUMINENSE: Fábio; Guga (Samuel Xavier), Thiago Silva, Ignácio e Renê; Martinelli, Hércules, Arias; Kevin Serna, Canobbio e Germán Cano Técnico: Mano Menezes.

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro SP) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

