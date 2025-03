Betinho Marques: O grito de Galo é patrimônio imaterial do atleticano

O que você é?

Sou Galo.

Não, sô! Qual sua profissão? Ah tá, moço! Tem que explicar, uai. Então, já fui e estive em muito lugar, já fiz um “cadinho” de coisas para sobreviver, mas o que eu sou mesmo é Galo.

No currículo, no histórico, no carimbo, na caminhada, no sol, na chuva, no choro, no sorriso, na fartura, na agrura, muita coisa chegou e muita coisa também foi embora, mas sempre esteve na minha alma, no meu corpo, no meu todo. O grito de Galo…

Muitas vezes sorri no auge da dor e gritava Galo. No auge da alegria eu chorava de orgulho por ver aquele povo em comunhão. No desepero das perdas, no medo de faltar o pão, tudo que eu precisava e me encorajava era uma dose de loucura do Mineirão… Era preciso exorcizar o mal, moço. Era um grito de existência, de sobrevivência.

Hoje, depois de tanta estrada percorrida, de tanta glória alcançada, eu tenho um medo apenas, apenas o medo de que a tecnologia e os novos tempos permitam que o esquecimento abandone esse grito necessário e que não se encontra nos currículos do LinkedIn.

Moço, eu vi cenas incríveis e transformações divinas através deste grito universal. Já vi times deprimentes do Atlético receberem doses homeopáticas de GALOOOOOOO fiufiufiu em onomatopeias que eram tão hipnotizantes que atordoavam os adversários. Literalmente, o grito da torcida anestesiava os rivais e mudava o astral. Era uma catarse tão transcendental que é impossível teorizar.

Sou Galo!

Sabe moço, já fui tanta coisa, já até fui muitas vezes humilhado, mas, em verdade vos digo que eu sempre estive nos outros lugares e funções. Mas a única coisa que eu sempre carreguei como aproximador de Deus foi o Galo que é parte da minha família. Só mais uma coisa, moço:

-O grito de Galo é patrimônio imaterial da humanidade. Permita-me dizer ainda que até o torcedor rival, para se encontrar, precisa exorcizar, ter um pretexto para, de alguma forma, não sair da terra sem um propósito maior. Deixe eles gritarem Galo ao menos uma vez e lhes conceda o pretexto da admiração por este desejo reprimido.

O grito de Galo é libertador. Foi ele que me curou das frustrações do trabalho, das doenças, me enxugou das frustrações do amor e me revelou novos amores. Moço, foi também pelo grito de Galo que hoje eu tenho uma família linda…

Portanto, antes que perguntem: “ocê é fi de quem?” E você sabe que em Minas isso é uma chatice da “tradicional família mineira” ou que digam que sou CEO, ou que trabalho numa padaria, antes de tudo isso, passe apenas a mensagem:

-“Liberte o grito de Galo entalado, permita a todos os apaixonados que possam urrar ou vibrar na essência da simplicidade desse ato transformador”

Apenas liberte o grito de Galo como direito universal e patrimônio imaterial da humanidade e salvaremos um pouco do mundo.

Moço, espia cá:

-O Galo é assim. O Galo é canal de Deus em mim. Obrigado. Ah, o que eu sou você já sabe, né?! Eu sou Galo.

Agora, de tanto falar, deu uma vontade imensa de ir ali na janela fazer ecoar o grito mais necessário do mundo.

Galooooooooooooo!

Galo, som, sol e sal é fundamental

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.