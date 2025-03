Cruzeiro x Mirassol: onde assistir, escalações e arbitragem

Pela estreia no Campeonato Brasileiro de 2025, o Cruzeiro recebe o Mirassol neste sábado (29), às 18h30 (de Brasília), no Mineirão. A partida, aliás, entrará para a história, já que será o primeiro jogo do time do interior paulista na Primeira Divisão. Confira as principais informações do confronto.

Onde assistir

A partida terá transmissão do streaming Prime Video.

Como chega o Cruzeiro

Após cair na semifinal do Campeonato Mineiro, o Cabuloso ficou sem agenda de jogos oficiais. Aliás, esse será o retorno do tiime aos gramados depois de 34 dias. A equipe, porém, fez alguns jogos-treino neste período, contra o time sub-20 da Raposa, Boston City, Pouso Alegre e Botafogo. Além disso, fez um amistoso conta o Bragantino no Nabizão, onde empataram em 1 a 1.

A equipe do último desafio, aliás, pode ser a que vai entrar em campo na estreia do Brasileirão 2025. O técnico Leonardo Jardim deve poder contar com Matheus Pereira no banco de reservas. O jogador não participou dos últimos dois testes por questões particulares. Além dele, Yannick Bolasie também deve retornar entre os relacionados após incômodo no joelho.

Como chega o Mirassol

Após terminar na segunda colocação da Série B em 2024, o Mirassol, então, disputará a Série A do Brasileirão pela primeira vez em sua história. No Campeonato Paulista, a equipe caiu nas quartas de final, para o Corinthians, ao perder por 2 a 0, no início do mês.

Assim, retorna aos compromissos oficiais após 27 dias sem agenda. Para a grande estreia, o Leão Caipira tem desfalques: David Braz, Matheus Bianqui, Zé Vitor e Negueba, todos por lesão. O técnico Rafael Guanaes falou sobre suas expectativas para a equipe no torneio.

CRUZEIRO x MIRASSOL

1ª rodada do Brasileirão 2025

Local: Estádio do Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Data e horário: sábado, 29/03/2025, às 18h30 (de Brasília)

CRUZEIRO: Cássio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Villalba; Walace e Matheus Henrique, Wanderson, Dudu, Kaio Jorge e Gabigol. Técnico: Leonardo Jardim

MIRASSOL:Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Alan Empereur e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel; Clayson, Chico Kim e Iury Castilho. Técnico: Rafael Guanaes

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

Onde assistir: Prime Video

