São Paulo perde Oscar para estreia no Brasileiro

O São Paulo tem mais um desfalque para a estreia no Campeonato Brasileiro, neste sábado (29), às 18h30, no Morumbis, contra o Sport. O meia Oscar sentiu um incômodo na região posterior da coxa esquerda e teve uma lesão constatada após exame.

O jogador já iniciou o tratamento no CT da Barra Funda. Oscar se junta a Lucas Moura, que está tratando dores de joelhos e também não entrará em campo contra o Leão e também contra o Talleres, na estreia da Libertadores. Ainda não se sabe se o meia será desfalque ou não contra os argentinos.

Com a baixa, a tendência é que Zubeldía comece o jogo com Matheus Alves no meio de campo. A expectativa é que o São Paulo entre em campo com: Rafael; Alan Franco, Arboleda e Sabino (Ferraresi); Cédric, Luiz Gustavo, Alisson, Matheus Alves e Enzo Díaz; Luciano e Calleri.

