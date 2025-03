Grêmio x Atlético: escalações, onde assistir e arbitragem

Grêmio e Atlético se enfrentam neste sábado, 29/3, na Arena Gremista, às 18h30 (de Brasília), na estreia das equipes no Brasileirão 2025. O Galo chega motivado com a conquista do tetracampeonato mineiro. Mas o Grêmio perdeu a final do Gauchão para o Internacional, deixando de conquistar o sétimo título consecutivo. Por isso, a equipe espera um bom resultado para animar sua torcida.

Onde assistir

O canal Premiere e o canal Charla Premiere transmitem a partir das 18h30 (de Brasília).

Como chega o Grêmio

O técnico Gustavo Quinteros ainda estuda a melhor formação para a estreia. Nos últimos dias, fez vários testes, incluindo um jogo-treino nesta quinta contra o Azuriz (vitória por 3 a 0). Assim, há dúvidas, principalmente no meio de campo. Villasanti e Camilo será o segundo volante, já que Cuéllar, com quem brigava pela vaga, foi vetado. Mas há uma briga envolve Monsalve, Cristaldo e Edenilson por duas vagas. Ausência certa é de Braithwaite, machucado. Com isso, em seu lugar, jogará Arezo.

Como chega o Atlético

O Galo fez um treino leve pela manhã e viajou no fim da manhã desta sexta-feira para Porto Alegre. As boas notícias foram que Hulk e Junior Santos treinaram e não sentiram nada. Dessa forma vão para o jogo, mas Junior Santos será banco. Contudo, Palacios segue vetado. Cuca deve montar um time bem ofensivo, com o trio Hulk, Cuello e Rony. Vale lembrar: Deyverson, outra boa opção de ataque, foi negociado junto ao Fortaleza.

Titular da lateral-deireita, Natanael comentou sobre o jogo ao site oficial do Galo:

“Um jogo difícil na estreia jogar contra o Grêmio lá é sempre complicado. Mas estamos na expectativa de trazer os três pontos. Assim, creio que temos total condição de fazer um grande jogo e sair com a vitória”.

GRÊMIO X ATLÉTICO

1ª rodada do Brasileirão-2025

Data e horário: 29/3/2025, às 18h30 (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)

GRÊMIO: Volpi; Igor Serrote, Wagner Leonardo, Jemerson e Lucas Esteves; Vilasanti, Camilo, Edenilson (Cristaldo) e Monsalve; Christian Oliveira e Arezo. Técnico: Gustavo Quinteros

ATLÉTICO: Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Arana; Alan Franco, Gabriel Menino e Scarpa; Rony, Hulk e Cuello. Técnico: Cuca

Árbitro: Raphael Klaus (SP)

Auxiliares: Danilo Manis e Evandro Melo Lima (SP)

VAR: Daiane Carolina (SP)

