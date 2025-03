Brasileirão 2025: Atlético-MG quer evitar repetir drama de 2024

Hulk é esperança do Galo em busca de boa campanha no Brasileirão 2025 com Cuca no comando - (crédito: Pedro Souza/Atlético-MG)

Finalista da Libertadores e da Copa do Brasil de 2024, o Galo terminou o ano nas cordas e flertou até com o rebaixamento. Para fazer diferente na nova temporada, o alvinegro promoveu mudanças na casa, a começar pelo retorno do técnico Cuca e por mexidas no elenco, com a saída de Paulinho, Battaglia e Zaracho para a chegada de nomes como Rony, Junior Santos e Gabriel Menino.

O sangue novo fez o Atlético ser campeão estadual com apenas uma derrota e Hulk segue chamando a responsabilidade, autor de 8 gols em 9 jogos. A incógnita é se o clube irá deixar de lado as copas e focar no Brasileirão ou se vai repetir a estratégia passada, que por pouco não terminou mal.

O primeiro jogo é neste sábado (29/3), às 18h30, contra o Grêmio, na Arena do Grêmio.

Esquema: 4-3-3

Técnico: Cuca

Melhor campanha: campeão (3)

Pitaco do CB: briga por G-6

Escalação: Everson; Natanael, Lyanco, Alonso e Arana; Alan Franco, Rubens e Gabriel Menino; Scarpa, Rony e Hulk

