Brasileirão 2025: Botafogo precisa mostrar a força do campeão

O atual campeão está muito longe da pompa de 2024, seja pela bola jogada ou pelas mudanças no elenco. O Botafogo começou o ano sem técnico e somou campanhas ruins, com vices na Supercopa e na Recopa, além do 9º lugar no estadual, sob o discurso de que a temporada só começava em abril, segundo John Textor.

Agora, chegou a hora de voltar a apresentar o futebol que encantou o país e defender o título. O treinador Renato Paiva chegou recentemente e ainda não comandou a equipe em nenhum jogo oficial, mas tem um plantel com quase R$ 400 milhões em reforços e a base do ano passado, com nomes como Santiago Rodríguez e Artur para repor as saídas dos craques Almada e Luiz Henrique.

O primeiro jogo é neste domingo (30/3), às 16h, contra o Palmeiras, no Allianz Parque.



Esquema: 4-3-3

Técnico: Renato Paiva

Melhor campanha: campeão (3)

Pitaco do CB: briga pelo G-6

Escalação: John; Vitinho, Bastos, Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Savarino; Artur, Igor Jesus e Santiago Rodríguez

