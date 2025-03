Brasileirão 2025: Ceará tenta embalar no ritmo de "Toca Raul"

Pedro Raul é esperança do Ceará no retorno à Série A - (crédito: Ceará/Divulgação)

Mais de 20 jogos, campeão cearense em cima do rival e apenas duas derrotas no ano são as credenciais que o Ceará queria para ter moral no retorno à Série A. Se depender do momento, o Vozão chega bem para a disputa da elite, mas o elenco ainda deixa a desejar, apesar dos quase 20 reforços contratados.

O time foi reformulado na maioria das posições e poucos nomes restaram entre os que disputaram a segundona ano passado, casos do goleiro Bruno, o lateral Matheus Bahia e o meia Lucas Mugni. O baque, porém, foi a saída do principal nome da conquista da vaga, o ponta Erick Pulga, agora no Bahia. A esperança é Pedro Raul, que chegou por empréstimo e soma cinco gols e uma assistência em seis jogos.

O primeiro jogo é na segunda-feira (31/3), às 20h, contra o RB Bragantino, no Nabi Abi Chedid.



Esquema: 4-2-3-1

Técnico: Léo Condé

Melhor campanha: 3º lugar

Pitaco do CB: Risco de Z-4

Escalação: Bruno; Fabiano, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho e Fernando Sobral; Pedro Henrique, Mugni e Fernandinho; Pedro Raul



