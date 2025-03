Brasileirão 2025: Corinthians busca fim da instabilidade

Goleiro Hugo Souza foi herói do Corinthians na conquista do Paulistão - (crédito: PETER LEONE/ESTADÃO CONTEÚDO)

O Corinthians está acostumado a viver fases de animação e decepção. No ano passado, foi do ferte ao rebaixado com a empolgação pela vaga na Libertadores. Na largada de 2025, sofreu com a queda precoce na competição continental e recuperou o fôlego ao sair de uma fila de seis anos com o título do Campeonato Paulista. No Brasileirão, a ideia é ser mais linear.

A grande vantagem alvinegra em relação aos últimos anos é ter um elenco mais robusto desde a largada da competição. Assim, a tendência é de não precisar de contratações de impacto, como no ano passado. Ramón Díaz tem um estilo de jogo consolidado e aposta em colher os frutos no decorrer do ano para não precisar corrigir a rota de uma interminável montanha-russa de desempenho na Série A.

O primeiro jogo é neste domingo (30/3), às 20h, contra o Bahia, na Arena Fonte Nova.

Esquema: 4-3-1-2

Técnico: Ramón Díaz

Melhor campanha: campeão (7)

Pitaco do CB: briga por G-6

Escalação: Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Anglieri; Raniele, Carrillo e Martínez; Garro; Yuri Alberto e Memphis Depay



