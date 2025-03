Brasileirão 2025: Cruzeiro encara expectativa pelo sucesso

Com bastante investimento para montar um grupo repleto de jogadores experientes, como Cássio, Dudu, Gabigol e Fagner, o Cruzeiro começa a corrida no Brasileirão diante de um dilema: enquanto há uma certa responsabilidade de brilhar pelo retrospecto vitorioso do elenco, as atuações na eliminação precoce no Estadual geram dúvidas na torcida e nos críticos a respeito do encaixe das peças.

Assim, a Raposa conviverá com a pressão de entregar desempenho. A aposta é apresentar um estilo de jogo diferente do início do ano. Contratado com a temporada em andamento, o técnico Leonardo Jardim teve um mês inteiro de treinos para colocar em prática o sucesso esperado pelos cruzeirenses.

O primeiro jogo é neste sábado (29/3), às 18h30, contra o Mirassol, no Mineirão.



Esquema: 4-3-3

Técnico: Leonardo Jardim

Melhor campanha: campeão (4)

Pitaco do CB: meio de tabela

Escalação: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Marlon; Lucas Romero, Matheus Henrique e Matheus Pereira; Dudu, Gabigol e Kaio Jorge



