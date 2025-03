Brasileirão 2025: Flamengo traça rota com a Série A como prioridade

Em 2025, a Série A do Campeonato Brasileiro será prioridade máxima do Flamengo. Ao contrário das últimas quatro temporadas, nas quais priorizou os torneios de mata-mata confirma avançava às fases agudas e ficava para trás na corrida pelo título, o rubro-negro não pretende deixar o Nacional de lado. Assim, inicia a competição na condição de franco-favorito para levantar a taça em dezembro.

As boas atuações sob o comando do técnico Filipe Luís nas conquistas da Supercopa e do Campeonato Carioca ampliam o clima de expectativa nos flamenguistas. O ponto fraco da obsessão é justamente a sequência de jogos importantes. O diferencial será cuidar do elenco estrelado para evitar lesões e se manter competitivo mesmo com tantas competições de peso, como o Mundial de Clubes da Fifa, na agenda.

O primeiro jogo é neste sábado (29/3), às 21h, contra o Internacional, no Maracanã.

Esquema: 4-3-3

Técnico: Filipe Luís

Melhor campanha: campeão (8)

Pitaco do CB: quer a taça!

Escalação: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, De La Cruz e Gerson; Luiz Araújo, Plata e Cebolinha



Confira a análise das outras 19 equipes: