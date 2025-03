Brasileirão 2025: Fluminense traça rota para recuperar protagonismo

A luta contra o rebaixamento na temporada anterior do Campeonato Brasieliro é passado. O vice no Carioca diante do Flamengo também. Enquanto flerta com a possibilidade de virar Sociedade Anônima do Futebol (SAF), o tricolor das Laranjeiras foca em um início de Série A com pontos de sobra para curtir a participação no Mundial de Clubes da Fifa em paz e retornar ao Nacional sem preocupações.

O time administra perdas. Paulo Henrique Ganso se recupera de uma cirurgia cardíaca. A nova temporada começou sem Marcelo, aposentado depois de uma treta com o técnico Mano Menezes. Em contrapartida, Cano voltou a fazer gol. Arias mantém a regularidade e o zagueiro Thiago Silva comanda uma defesa ajustada pelo treinador no primeiro trimestre.

Não é proibido sonhar com o título, mas recomenda-se moderação. Um cantinho na próxima edição da Libertadores ou na Sul-Americana estão de bom tamanho. Há reforços para bater a meta. A torcida está na expectativa pela estreia de novos articulares. Lezcano e Lavega prometem, assim como o candidato a revelação: Riquelme, o menino de Xerém.

Esquema: 4-2-3-1

Técnico: Mano Menezes

Melhor campanha: campeão (4)

Pitaco do CB: Meio de tabela

Escalação: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Ignácio e Renê; Hércules e Matheus Martinelli; John Arias, Lima e Canobbio; German Cano

