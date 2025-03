Brasileirão 2025: Fortaleza reforça status de potência do Nordeste

Dono de campanhas consistentes na primeira divisão do Brasileirão nos últimos anos, o Fortaleza quer se estabelecer entre a glória e a tradição. Em 2024, deu trabalho. Terminou na quarta colocação. Chegou, inclusive, a ocupar a liderança. O ano vigente, no entanto, não começou bem. No Campeonato Cearense, acabou com o vice-campeonato. O revés diante do Ceará consagrou a 47ª taça do arquirrival, agora recordista na competição.

Há, porém, boas notícias. A continuação do trabalho do técnico Juan Pablo Vojvoda é uma delas. O argentino parte para a quinta temporada no clube. O Leão fez oito movimentações na janela. A chegada do zagueiro David Luiz, ex-Flamengo, é o destaque.

O primeiro jogo é neste sábado (29/3), às 18h30, contra o Fluminense, no Castelão.



Esquema: 4-4-2

Técnico: Juan Pablo Vojivoda

Melhor campanha: Vice-campeão (2)

Pitaco do CB: Briga por G-6

Escalação: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Yago Pikachu, Lucas Sasha, Emmanuel Martínez e Moisés; Marinho e Lucero



