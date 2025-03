Brasileirão 2025: Grêmio defende pompa de imortal

Vice-campeão gaúcho diante do Internacional, o Grêmio chegará ao Brasileirão com o objetivo de espantar o desânimo. Afinal, o começo do ano trouxe a perda de uma sequência de sete títulos estaduais seguidos, justamente diante do arquirrival.

A novidade é a estreia do técnico argentino-boliviano Gustavo Quinteros no torneio. Até aqui, soma 12 jogos, com cinco vitórias, cinco empates e duas derrotas. Dentro de campo, a expectativa fica com os desempenhos do goleiro Tiago Volpi e do volante Gustavo Cuellar. Ambos ainda tentam desencantar. Outro destaque é o belga Francis Amuzu. O atacante de beirada chegou a Porto Alegre em fevereiro. O clube desembolsou R$ 62,2 milhões em nove reforços.

O primeiro jogo é neste sábado (29/3), às 18h30, contra o Atlético-MG, na Arena do Grêmio.



Esquema: 4-2-3-1

Técnico: Gustavo Quinteros

Melhor campanha: Campeão (2)

Pitaco do CB: Meio de tabela

Escalação: Tiago Volpi; Igor Serrote, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Camilo e Villasanti; Cristian Oliveira, Edenílson e Amuzu; Braithwaite



