Brasileirão 2025: Internacional aproveita entusiasmo para encerrar jejum

Inter saiu do jejum sem títulos do Gauchão e quer repetir dose no Brasileirão - (crédito: Jorge Lansarin/Estadão Conteúdo)

O Colorado começará o Brasileirão 2025 como portador de um entusiasmo há anos não experimentado. Pela primeira vez desde 2016, o Inter se sagrou campeão estadual. Agora, vira a chave para continuar na trilha do sucesso depois de um 2024 de sucesso no cenário nacional. No Brasileirão, fechou a participação com a quinta colocação. Lá, teve presença assídua entre as primeiras posições da tabela.

A batuta no novo ano continua nas mãos de Roger Machado. O trabalho bem sucedido em 2024 deu lugar a números estridentes no ano vigente. São nove vitórias em 12 jogos. O título estadual, inclusive, veio de forma invicta. Em campo, a expectativa da torcida fica com o capitão Alan Patrick, destaque da equipe.

O primeiro jogo é neste sábado (29/3), às 21h, contra o Flamengo, no Maracanã.



Esquema: 4-2-3-1

Técnico: Roger Machado

Melhor campanha: Campeão (3)

Pitaco do CB: Briga por G-6

Escalação: Sérgio Rochet; Aguirres, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Bruno Henrique e Thiago Maia, Vitinho, Alan Patrick e Johan Carbonero; Enner Valencia

