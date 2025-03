Brasileirão 2025: Juventude almeja mostrar que tem lugar na elite

Apesar de ter caído de produção na reta final da última edição do torneio, o Juventude se orgulha da manutenção na elite. Apesar de ter ficado somente três pontos acima do Z-4, só não garantiu vaga para a Sul-Americana graças ao saldo de gols. O Grêmio somou os mesmos 45 pontos. No banco de reservas, chega ao Brasileirão com bons ares.

O técnico Fábio Matias é quem puxa a fila do otimismo. No ano passado, teve apenas três vitórias em sete apresentações. Em 2025, porém, chegou às semis do Gaúchão com sete vitórias em 10 jogos. Nos bastidores, se movimenta com intensidade. No mercado de transferências, contratou 16 novos rostos. Enquanto isso, cedeu apenas oito atletas a outros clubes.

O primeiro jogo é neste sábado (29/3), às 18h30, contra o Vitória, no Alfredo Jaconi.



Esquema: 4-4-2

Técnico: Fábio Matias

Melhor campanha: 7º colocado (2002, 2004)

Pitaco do CB: Risco de Z-4

Escalação: Gustavo; Ewerton, Abner, Adriano Martins e Alan Ruschel; Batalla, Jádson, Daniel Giraldo e Erick Farias; Gabriel Taliari e Jean Carlos



