Brasileirão 2025: Mirassol estreia na Série A em ano de centenário

A temporada tem os ingredientes para ser especial para o Mirassol. No ano do Centenário do clube, a equipe do interior paulista disputará, pela primeira vez, a Série A do Campeonato Brasileiro. O Leão Caipira foi intenso no mercado e contratou 31 jogadores para a saga de 38 rodadas na elite do país.

A estreia na primeira prateleira do futebol nacional também será de debute para o treinador Rafael Guanaes, de 43 anos, ex-comandante do Atlético-GO. Contratado em 13 de março, o dono da prancheta teve pouco mais de duas semanas para organizar a equipe para a estreia contra o Cruzeiro. Há uma ambiguidade no elenco: se o treinador é jovem, a média de idade dos jogadores é alta. A equipe precisará de fôlego, com o índice de 29,6 anos, a segunda maior do torneio.

O primeiro jogo é neste sábado (29/3), às 18h30, contra o Cruzeiro, no Mineirão.



Esquema: 4-4-2

Técnico: Rafael Guanaes

Pitaco do CB: risco de Z-4

Melhor campanha: Estreante

Escalação: Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Alan Empereur e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho, Gabriel e Chico Kim; Negueba e Iury Castilho.

