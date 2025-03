Brasileirão 2025: Palmeiras abre os cofres em busca do 13º troféu

Destaque do time, Estevão ficará no Palmeiras somente até o meio do ano - (crédito: Cesar Greco/Palmeiras)

A oscilação ao longo da última temporada deixou os torcedores alviverdes na bronca com a presidente Leila Pereira. Apesar da conquista do tricampeonato paulista, o vice do Brasileirão e eliminações na Copa do Brasil e Libertadores foram considerados fracassos. Com isso, o recordista de títulos nacionais se lançou ao mercado e investiu em sete jogadores. Postura diferente das últimas janelas.

Foram quase R$ 500 milhões gastos. A aplicação ilustra o tratamento da diretoria com 2025. O Palmeiras aposta em um ataque jovem. Contratação mais cara da história do futebol brasileiro (R$ 154,64 milhões), Vitor Roque tem 20 anos e fará dupla com o protótipo de craque, Estêvão. O xodó da torcida vive a turnê da despedida. Em julho, vestirá a camisa do Chelsea.

O primeiro jogo é neste domingo (30/3), às 16h, contra o Botafogo, no Allianz Parque.



Esquema: 4-3-3

Técnico: Abel Ferreira

Pitaco do CB: Quer a taça!

Melhor campanha: Campeão (12)

Escalação: Weverton; Mayke, Murilo, Micael e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Rios e Raphael Veiga; Estêvão, Maurício e Vitor Roque.



