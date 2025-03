Brasileirão 2025: RB Bragantino tenta se encontrar entre os extremos

Conhecido por incomodar os clubes que brigam pelo topo da tabela, o Red Bull Bragantino chega para a temporada de 2025 tentando se redimir com o torcedor, após fechar se livrar do rebaixamento na última rodada. O Massa Bruta viveu extremos em dois anos.

Em 2023, chegou à vice-liderança do Brasileirão, disputando o título nacional. Porém, na temporada seguinte, o clube flertou com o Z-4 e, graças à goleada por 5 x 1 sobre o Criciúma no encerramento do torneio, confirmou a permanência na Série A. Com a contratação do volante Fabinho e de mais seis reforços, o time paulista aposta todas as fichas para superar a melhor campanha na competição, o vice-campeonato de 1991, e o principal desempenho nos pontos corridos, o sexto lugar de 2023.

O primeiro jogo é na segunda-feira (31/3), às 20h, contra o Ceará, no Nabi Abi Chedid.



Esquema: 4-2-3-1

Técnico: Fernando Seabra

Pitaco do CB: Meio da tabela

Melhor campanha: Vice-campeão (1)

Escalação: Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Gusmán Rodriguez e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes e Gabriel; Henry Mosqueira, Jhon Jhon e Vinicinho; Isidro Pitta.



