Brasileirão 2025: Santos aposta no efeito Neymar no retorno à elite

Embora retorne à primeira prateleira do futebol brasileiro com o status de campeão da Série B, o Santos é uma incógnita. Em tese, o retorno de Neymar eleva o patamar da equipe. Na prática, a situação é bem diferente. A preocupação com a situação física e o contrato curto do craque freiam as expectativas dos torcedores. Amanhã, a tendência é de que o ídolo não inicie a partida contra o Vasco.

Porém, nem só de Neymar vive o Peixe. Há jogadores capazes de surpreender e elevar a equipe para uma briga além do meio de tabela. Campeão brasileiro com o Botafogo, Tiquinho é a referência. Vale a pena ficar de olho no meia Thaciano, ex-Bahia. De volta ao clube, Soteldo ensaia ser o cara das jogadas individuais no esquema do técnico português Pedro Caixinha.

O primeiro jogo é neste domingo (30/3), às 18h30, contra o Vasco, em São Januário.



Esquema: 4-2-3-1

Técnico: Pedro Caixinha

Palpite do CB: meio de tabela

Melhor campanha: Campeão (8)

Escalação: Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil Zé, Ivaldo e Escobar; Bontempo e João Schmidt; Soteldo (Rollheiser), Neymar e Guilherme; Tiquinho Soares.

