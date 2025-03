Brasileirão 2025: Sport entra na moda dos técnicos portugueses no retorno

Lucas Lima vem de boa temporada e será o maestro do Sport na Série A - (crédito: Paulo Paiva/Sport Recife)

O Sport retorna à elite do futebol do país aderindo à moda dos técnicos importados, especialmente à dos portugueses. Ex-técnico do Cruzeiro, Pepa é o responsável por orquestrar a companhia rubro-negra. Há pontos fortes, como o ataque.

Neste ano, o Leão da Ilha do Retiro conta com a experiência do centroavante Pablo, ex-São Paulo e Athletico-PR. Embora tenha disputado apenas dois jogos como titular e 11 na temporada, tem seis bolas na rede e uma média de um gol a cada 65 minutos. Outro valor individual dos pernambucanos é o meia Lucas Lima. Os brasilienses Gustavo Maia e Artur Sousa são opções para o ataque. A equipe tem fragilidades, como a bola aérea. Seis dos 13 gols sofridos saíram de jogadas pelo alto.

O primeiro jogo é neste sábado (29/3), às 18h30, contra o São Paulo, no Morumbi.

Esquema: 4-2-3-1

Técnico: Pepa

Melhor campanha: Campeão (1)

Pitaco do CB: Risco de Z-4

Escalação: Caique França; Hereda, João Silva, Chico e Igor Cariús; Sérgio Oliveira e Christian Rivera; Barletta, Lucas Lima e Romarinho; Pablo (Lenny)



