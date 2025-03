Brasileirão 2025: São Paulo coloca trabalho de Zubeldía à prova

O único tricampeão consecutivo do Brasileirão tem como maior problema a continuidade. O técnico Luis Zubeldía está próximo de completar um ano no cargo, mas nada o garante que ele cruzará a linha de chegada com o clube em 21 de dezembro. A paciência é curta no CT da Barra Funda.

O São Paulo estreará na Série A com um treinador diferente pelo terceiro ano seguido. A lista de saídas também chama a atenção. A quatro dias da estreia, o tricolor chegou a 18 jogadores dispensados. Em contrapartida, as peças-chave estão mantidas e ensaiam levar o tricolor para além da campanha de sexto lugar do ano passado. Lucas e Calleri ganharam a companhia do talentoso Oscar. O trio é responsável por oito dos 19 gols neste início de temporada.

O primeiro jogo é neste sábado (29/3), às 18h30, contra o Sport, no Morumbi.



Esquema: 3-4-1-2

Técnico: Luis Zubeldía

Melhor campanha: Campeão (6)

Pitaco do CB: Briga por G-6

Escalação: Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Sabino e Enzo Díaz; Luiz Gsutavo e Alisson; Oscar, Luciano e Ferreira; Calleri



