Brasileirão 2025: Vasco da Gama quer colocar proa no rumo certo

O Vasco aposta no conhecimento de um treinador campeão brasileiro para voltar a pensar em coisas grandes no principal torneio do país. A companhia cruzmaltina não era comanda por um técnico vitorioso na Série A desde Vanderlei Luxemburgo em 2021. Agora, a prancheta está delegada a Fábio Carille. O trabalho, porém, não tem sido tocado com tranquilidade.

Há preocupação com as situações de lesionados, como Tchê Tchê e Philippe Coutinho. O meia, inclusive, ainda não convenceu o torcedor desde o retorno. Carille faz estudos. Maurício Lemos e João Victor devem ser, mesmo, a dupla de zaga titular neste início. Juntos, jogaram somente 20 minutos. O francês Payet está totalmente em baixa. Com sete gols e uma assistência em 12 jogos, o argentino Vegetti é o intocável da equipe. O presidente Pedrinho vê o elenco vascaíno entre os oito melhores do país.

O primeiro jogo é neste domingo (30/3), às 18h30, contra o Santos, em São Januário.



Esquema: 4-3-3

Técnico: Fábio Carille

Melhor campanha: Campeão (4)

Pitaco do CB: Meio de tabela

Escalação: Léo Jardim; Paulo Henrique, Maurício Lemos, João Victor e Lucas Piton; Hugo Moura, Jair e Mateus Carvalho; Rayan, Coutinho e Vegetti.



