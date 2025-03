Brasileirão 2025: Vitória sonha em fincar raízes na elite nacional

Carlinhos, atacante do Vitória e esperança de gols na Série A do Brasileirão - (crédito: Victor Ferreira/EC Vitória)

A campanha de 11ª colocação na Série A do ano passado enche a torcida rubro-negra de otimismo para sonhar em mais do que escapar da zona de rebaixamento. Na elite pela segunda temporada consecutiva, o Leão da Barra tem a manutenção do técnico Thiago Carpini.

Embora tenha perdido o título do estadual para o Bahia e caído na segunda fase da Copa do Brasil para o Náutico, a sensação é de que o trabalho está no rumo correto. O grupo se apoia no talento individual de Wellington Rato, ex-São Paulo e na velocidade de Gustavo Mosquito, ex-Corinthians. É uma temporada especial, mas que requer atenções redobradas, especialmente quando chegar o momento de virar a chave para a Copa Sul-Americana.

O primeiro jogo é neste sábado (29/3), às 18h30, contra o Juventude, no Alfredo Jaconi.



Esquema: 4-3-3

Técnico: Thiago Carpini

Melhor campanha: Vice-campeão (1)

Pitaco do CB: Risco de Z-4

Escalação: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Lucas Halter, Neris e Jamerson; Baralhas, Ryller e Ronald; Rato, Matheuzinho e Janderson

