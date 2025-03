São Paulo x Sport: escalações, onde assistir e arbitragem

São Paulo estreará neste sábado (29) no Brasileirão contra o Sport, no Morumbis - (crédito: Foto: arte Jogada10)

O São Paulo estreia no Campeonato Brasileiro de 2025 neste sábado (29). Sob o comando de Luis Zubeldía e em busca de uma campanha melhor que a da temporada passada, a equipe enfrenta o Sport, que subiu para a elite em 2024. A partida acontece no estádio do Morumbis, às 18h30 (de Brasília).

Onde assistir

Os canais Sportv e Premiere transmitem o jogo.

Como chega o São Paulo

Após a eliminação na semifinal do Campeonato Paulista para o Palmeiras, o foco agora é buscar títulos em 2025. No ano passado, o time decepcionou e levantou somente a Supercopa do Brasil. Zubeldía, aliás, não terá Lucas Moura e Oscar, ambos lesionados. Sabino e Ferreirinha devem substituí-los. Por sua vez, no ataque, Calleri e André Silva disputam uma vaga, enquanto Luciano está garantido entre os titulares. Luiz Gustavo pode fazer sua primeira partida na temporada e surge como opção entre os prováveis escalados.

Como chega o Sport

Com um calendário apertado, o Leão da Ilha pode poupar alguns jogadores, já que disputa a final do estadual. O lateral-esquerdo Dalbert é dúvida, enquanto Rafael Thyere está fora. No ataque, assim como o adversário, a indefinição fica entre Lenny Lobato e Romarinho. Além disso, no meio de campo, Pepa só deve escolher entre Sérgio Oliveira e Fabricio Domínguez pouco antes da partida. Recém-promovido à elite, o Sport entra no Brasileirão para se manter na Série A, mas sonha em surpreender e buscar uma vaga na Sul-Americana.

SÃO PAULO X SPORT

1ª rodada do Brasileirão-2025

Data e horário: 29/3/2025, às 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio do Morumbis – São Paulo

SÃO PAULO: Rafael; Cédric, Arboleda, Alan Franco, Sabino e Enzo Díaz; Luiz Gustavo e Alisson; Luciano, Ferreira e Calleri (André Silva). Técnico: Luis Zubeldía

SPORT: Caíque França, Hereda, Chico, João Silva e Igor Cariús; Rivera, Sérgio Oliveira (Fabricio Domínguez), Lucas Lima, Chrystian Barletta e Lenny Lobato (Romarinho); Gonçalo Paciência. Técnico: Pepa

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Auxiliares: Maira Mastella Moreira (RS) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

