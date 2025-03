Mega Drift retorna a Brasília com duas etapas no Parque da Cidade

A adrenalina vai tomar conta do Mega Drift 2025, que acontece em 17 e 18 de maio, no Parque da Cidade. Com 30 pilotos confirmados até o momento, a competição promete ser a mais eletrizante de todas as edições. A grande novidade deste ano é a participação do bicampeão brasileiro de drift, Matheus Sartor, do Rio Grande do Sul, que chega para disputar posição com os melhores do país.



Além dele, o evento contará com o atual campeão do Mega Drift e campeão brasileiro, Lucas Medeiros. O piloto havia mostrado força em 2023 ao conquistar o Campeonato Mega Drift Brasiliense e o Brasileiro na categoria Light, além do título no Drift Park Racing. Em 2024, consagrou ainda mais a carreira, com vitórias como o de Campeão Mega Drift Motor Show, Brasília Drift Kings, e, agora, o Campeonato Brasileiro na categoria PRO.



Outros grandes nomes da modalidade, como DK Gui, campeão brasileiro na categoria Light; Yaya Santos, a única piloto de drift do Centro-Oeste; e Múcio Eustáquio, lenda viva das manobras radicais.



“O nível da competição será altíssimo. Teremos pilotos que já fizeram história no drift nacional e novas promessas que vão surpreender. O público pode esperar um espetáculo inesquecível”, afirma Gustavo Carvalho, organizador do evento.



Mais do que uma competição, o Mega Drift se tornou o palco onde talentos despontam, oferecendo estrutura e uma pista desafiadora que eleva o nível das disputas e aproxima Brasília dos grandes centros de drift no país.



Rodada dupla inédita e ingressos disponíveis



Pela primeira vez, o Mega Drift terá duas etapas consecutivas no mesmo fim de semana, tornando a disputa ainda mais acirrada. O público poderá acompanhar os pilotos desafiando os limites da velocidade e da técnica em manobras de tirar o fôlego.



Os ingressos estão à venda a partir de R$ 50 (meia-entrada). Também há a opção do passaporte para todas as rodadas, com preços a partir de R$ 200 (meia-entrada). Os bilhetes podem ser adquiridos pelo app oficial do Mega Drift, disponível para Android e IOS, que traz novidades e informações exclusivas.