CBF divulga tabela detalhada do Brasileirão até o Super Mundial de Clubes

A CBF divulgou no começo da noite desta sexta-feira (28) a tabela detalhada do Brasileirão até a 12ª rodada. Essa rodada marca a paralisação do torneio para o Super Mundial de Clubes. Os jogos estão programados para acontecer entre os dias 05 de abril e 12 de junho.

Antes da pausa para o torneio nos Estados Unidos, a CBF paralisará o Brasileirão para a Data Fifa de junho, que ocorrerá entre os dias 02 e 10 de junho. Apenas a 12ª rodada será disputada dois dias após as partidas de seleções e dois dias antes do começo do Mundial. Por conta disso, os clubes brasileiros que participam da competição, Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras estão com a data dos seus jogos indefinidos nesta rodada.

Uma das grandes novidades é que em nove das onze rodadas divulgadas teremos duas transmissões no mesmo dia em TV aberta. A Globo transmitirá os jogos dos domingos às 16h e no meio de semanas às 21h30. A Record variará entre jogos no domingo, às 18h e 20h30, em alguns sábados, às 18h30, e às 19h, no único jogo de meio de semana.

Apenas três partidas ainda não possuem local definidos. O clássico entre Vasco x Flamengo, na quinta rodada, e duas partidas do Botafogo. A primeira contra o São Paulo, na quarta rodada, dois dias antes do show do cantor Thiaguinho no Nilton Santos. A outra contra o Ceará, pela décima rodada, no dia 24 de maio. No mesmo dia, acontece o clássico entre Vasco e Fluminense, no Rio de Janeiro. Nenhuma das duas partidas pode passar para o dia seguinte, já que o Fogão entra em campo pela Libertadores, no dia 27, assim como o Cruzmaltino pela Sul-americana.

Confira a tabela detalhada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.