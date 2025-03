Corinthians se aproxima de renovação com Talles Magno

O Corinthians está próximo de anunciar a permanência de um dos seus artilheiros na conquista do Campeonato Paulista. Com contrato de empréstimo, o Timão trabalha para ampliar o vínculo com o atacante Talles Magno junto ao New York City. O jogador marcou cinco gols no estadual e terminou como artilheiro do clube no torneio, junto com Yuri Alberto.

O Timão está apenas por detalhes burocráticos de anunciar uma prorrogação no empréstimo do jogador. De acordo com o diretor executivo de clube, Fabinho Soldado, Talles Magno já demonstrou sua intenção de ficar no clube e que a situação está favorável para o lado alvinegro.

“O Talles está por detalhes burocráticos. Existia uma cláusula. O Corinthians já acionou, temos uma conversa com o clube e agora a conversa com a Liga. Eles têm o tempo deles. O jogador mostrou interesse em permanecer e o Corinthians também. Então tá tudo favorável para que tão logo a gente anuncie essa permanência do Talles”, afirmou o dirigente, na festa de premiação do Paulistão.

A intenção alvinegra é estender o contrato de empréstimo, já que o New York City estabeleceu um valor fixo de 13,5 milhões de dólares, aproximadamente R$ 77 milhões. O vínculo atual vai até o dia 31 de julho.

