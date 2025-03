Bahia x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

Bahia e Corinthians fazem um duelo de campeões na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Os vencedores dos estaduais se enfrentam na noite deste domingo (30), às 20h, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

O duelo reúne os clubes que se classificaram para a fase preliminar da Libertadores na última edição. Sétimo colocado, o Timão já se despediu do torneio e disputará a Sul-Americana, enquanto o Tricolor avançou para a fase de grupos da competição.

Onde assistir

A partida será transmitida pelo Sportv, na rede fechada de televisão, e no sistema Pay-per-view, no canal Premiere.

Como chega o Bahia

Uma semana depois de conquistar o título baiano, o Tricolor chega empolgado pela vitória na Copa do Nordeste, contra o Ceará. Antes da estreia na fase de grupos da Libertadores, Rogério Ceni deve retornar com o time titular, já que utilizou os reservas na vitória contra o Vozão. O único jogador que atuou no meio da semana e deve jogar no final de semana é o lateral-direito Gilberto.

Como chega o Corinthians

Depois da festa pela conquista do Paulista, o Timão muda a chave para a estreia no Campeonato Brasileiro. A expectativa é que Ramón Díaz coloque em campo em Salvador o mesmo time que atuou na decisão do estadual. A única dúvida é Rodrigo Garro, que pode ser poupado para se recuperar totalmente de lesão.

BAHIA X CORINTHIANS

1ª rodada do Brasileirão-2025

Data e horário: 30/03/2025, às 20h

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

BAHIA: Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Ramos Mingo e Luciano Jubá; Caio Alexandre, Everton Ribeiro e Jean Lucas; Ademir, Willian José e Erick Pulga Técnico: Rogério Ceni

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Angileri; Carrillo, José Martínez e Raniele; Memphis, Romero e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

Auxiliares: Bruno Boschilia (PR) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

