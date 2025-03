Retrospecto, rival em crise e ‘Lei do ex’ no horizonte. Botafogo cresce para cima do Palmeiras

Pedreira logo na primeira rodada? O Botafogo pode tirar de letra. Afinal, o Mais Tradicional inicia o Campeonato Brasileiro neste domingo (30), às 16h, contra o Palmeiras, no Allianz Parque, com um retrospecto recente extremamente favorável contra os paulistas. O time alvinegro atravessou 2024, um dos melhores anos de sua história, sem perder para o Verdão. Em quatro confrontos, venceu três e empatou um, números que resultam em um aproveitamento de 83,3%.

No Nilton Santos, o Botafogo venceu por 1 a 0 no primeiro turno do Brasileirão. Voltou ao Colosso do Subúrbio, pelas oitavas de final da Libertadores, e venceu novamente, por 2 a 1. No Allianz Parque, no jogo da volta, abriu 2 a 0 e sustentou o empate em 2 a 2, avançando de fase. Por fim, em novembro, na reta final da temporada, o Glorioso voltou à casa verde e emplacou um simbólico 3 a 1. No duelo entre as melhores equipes do último Brasileirão, o campeão, portanto, leva ampla vantagem sobre o vice.

“Tudo tem um propósito, acredito muito nisso. Tinha que ser e vai ser aqui. Tinha que ser contra eles, nessa circunstância. Foi assim com esse grupo o tempo todo. Sempre duvidaram de nós. Ninguém acreditava em nós. Mas chegamos aqui sabe como? Porque eu acreditei. A gente se abraçou! Tinha que ser assim“, bradou o capitão Freitas, antes do último encontro contra o Palestra, em São Paulo, em novembro do ano passado.

Botafogo assombra o Palmeiras com possibilidade de ‘Lei do ex’

Começar 2025 como terminou 2024 é o objetivo do Botafogo, time que teve alterações na comissão técnica e mudanças significativas no elenco. No entanto, entre os titulares, a espinha dorsal do time campeão brasileiro e da Libertadores de 2025 foi mantida. Afinal, saíram somente Luiz Henrique e Almada. Nomes como John, Barboza, Telles, Gregore, Savarino e Jesus seguem no elenco do Mais Tradicional para escalar o Everest pela segunda vez consecutiva.

Entre as caras novas, dois ex-jogadores do Palmeiras: o atacante Artur, substituto de Luiz Henrique, e o volante De Paula, de volta ao Alvinegro após um período de empréstimo ao Criciúma. Cria do clube paulista, PK é o artilheiro do Botafogo em 2025, com cinco gols.

“O Palmeiras é um clube pelo qual tenho muita gratidão. Eles me acolheram desde a base. Espero um grande espetáculo para as duas equipes. Para vencer, vamos ter que nos renovar. Todo mundo sabe como o Botafogo joga. Precisamos buscar o novo, uma performance melhor e estar em alto desempenho“, indicou o volante, que jogou de “10” na vitória sobre o Novorizontino por 3 a 1, em amistoso realizado na semana passada, no Estádio Nilton Santos.

Palmeiras já não é mais aquele bicho-papão?

Em decadência? O Palmeiras precisa correr atrás do prejuízo. Afinal, acabou de perder a chance de ser tetracampeão paulista ao ser derrotado pelo arquirrival Corinthians na final do Estadual. O nível de cobranças contra o técnico Abel Ferreira cresceu nos últimos dias. Há torcedores, aliás, que pedem a cabeça do treinador mais longevo do futebol brasileiro. A equipe, sempre notabilizada pelo mental forte, não conseguiu responder como em tempos passados.

“Na teoria e no investimento, o Palmeiras é o favorito. Mas, como a teoria muitas vezes é contrariada pela prática, nós queremos mostrar, na prática, que somos melhores. Se vamos conseguir ou não, já não sei. O Palmeiras contratou dois ótimos jogadores, Paulinho e Vítor Roque, além do Evangelista“, lembrou o técnico do Botafogo, Renato Paiva, aos portugueses do “A Bola“.

