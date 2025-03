Cruzeiro x Mirassol, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Cruzeiro recebe o Mirassol no jogo pela 1ª rodada do Brasileirão - (crédito: Foto: Arte Jogada10)

Pela Rodada 1 do Campeonato Brasileiro de 2025, o Cruzeiro recebe o Mirassol neste sábado (29), às 18h30 (de Brasília), no Mineirão. A partida, aliás, entrará para a história, já que será o primeiro jogo do time do interior paulista na Primeira Divisão. E a Voz do Esporte preparou uma supercobertura deste jogão. A Jornada Esportiva começa a partir das 17h (de Brasília) sob o comando de Diego Mazur, que também estará na narração.

A transmissão da Voz do Esporte, além de Diego Mazur, trará os comentários de Rodrigo Seraphim e as reportagens de Will Ferreira. Para isso, basta clicar na arte acima.

