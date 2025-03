Gil celebra volta por cima e titularidade no Santos

A temporada de 2025 não começou nada bem para o zagueiro Gil, do Santos. Logo que chegou ao clube, o técnico Pedro Caixinha deixou claro que não contava com os serviços do atleta, que, em seguida, passou a treinar separadamente do grupo principal. Contudo, nada como o tempo. O Santos estreia no Campeonato Brasileiro neste domingo (30), às 18h30, com o jogador formando a zaga titular ao lado de Zé Ivaldo.

“Sempre tive em mente que, desde a minha chegada ao Santos, preciso fazer o meu melhor pelo clube. Por isso, fico muito feliz pelo reconhecimento do meu trabalho, que só é possível graças ao apoio dos meus companheiros. Agora, minha meta é começar o Brasileirão com o mesmo ritmo que tive no Paulista. Se Deus quiser, vamos conquistar grandes vitórias e seguir firmes”, comentou.

Ao falar sobre o primeiro desafio do Brasileirão, o jogador demonstrou confiança, apesar de reconhecer as dificuldades de jogar diante do Vasco em São Januário.

“Antes de tudo, é fundamental ter uma preparação forte. Todos sabem que, a cada temporada, o Campeonato Brasileiro se torna ainda mais difícil e competitivo. Sendo assim, somar pontos fora de casa é essencial. Esse será um jogo importante para evitar tropeços. Portanto, precisamos manter a consciência sobre até onde podemos chegar. O mais importante é entrar em campo focados, respeitando as exigências de cada partida, e contar com um elenco forte faz toda a diferença”, concluiu.

