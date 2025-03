Flamengo x 3B da Amazônia (feminino): onde assistir, escalações e mais

Pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, o Flamengo recebe o 3B da Amazônia no estádio Luso-Brasileiro, neste domingo (30). A equipe carioca busca sua primeira vitória na competição, já que, na estreia, acabou derrotada pelo São Paulo e, logo depois, empatou em 3 a 3 com o Bahia na rodada seguinte.

Por outro lado, o 3B da Amazônia também ainda não venceu, pois sofreu duas derrotas consecutivas nos primeiros jogos do Brasileirão. Dessa forma, a equipe amazonense chega pressionada para conquistar seus primeiros pontos no torneio.

Onde assistir

Atualmente, há apenas uma opção para acompanhar a partida entre Flamengo e 3B da Amazônia pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino: TV Brasil.

Prováveis escalações de Flamengo x 3B da Amazônia

Flamengo: Isa Cruz; Fabi Simões, Núbia, Agustina e Jucinara; Ju Ferreira, Djeni, Glaucia e Fernanda; Laysa e Cristiane. Técnico: Maurício Salgado.

3B da Amazônia: Katy; Natasha Rosas, Giovana, Rayane e Camila Arrieta; Gabi Batista, Monique, Ysaura e Dani Silva; Sole Jaimes e Carla Nunes. Técnico: Roberto Neves.

