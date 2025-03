Palmeiras e Grêmio, no feminino. Chuva de gols e empate emocionante

Em jogo emocionante e aberto até o fim, Palmeiras e Grêmio empataram em 3 a 3, neste sábado, pela 3ª rodada do Brasileiro feminino. Maria Dias (duas vezes) e Shasha marcaram para as gremistas. As palestrinas fizeram seus gols com Brena, Mônica (contra) e Amanda Gutierrez, que fechou o placar em 3 a 3 com seu gol nos acréscimos.

O Palmeiras vai aos 5 pontos em 3 jogos, podendo encerrar a rodada no G4. O Grêmio ficou com 2 pontos, em décimo lugar.

Como foi Palmeiras x Grêmio

O Palmeiras já começou marcando com Breno, aos três minutos, um belo gol de fora da área, no ângulo da goleira gremista Raissa Tainá. As palestrinas eram melhores e tiveram duas chances para ampliar o placar. Mas um erro na marcação das paulistas deu a chance para Maria Dias aproveitar. Recebeu pela esquerda, tirou a goleira e tocou para o gol. Assim, o Grêmio ganhou motivação, conseguiu equilibrar o jogo e, aos 24, virou com Maria Dias. Ela recebeu pela direita e, mesmo bem marcada, tentou um chute ou um cruzamento. Mas a bola pegou efeito e matou a goleira palmeirense Tapia. Em casa, as Palestrinas foram à frente; Amanda Gutierrez e Fe Palmeiras deram trabalho para a goleira Raíssa Tainá. Mas a bola não entrou.

No segundo tempo, o Palmeiras permaneceu em cima e conseguiu o empate em lance confuso. Após bate-rebate, Monica Ramos tentou cortar. As gremistas conseguiram rechaçar, mas a bola ultrapassou a linha. 2 a 2. E as palmeirenses seguiram em cima. Quase viraram com Amanda Gutierrez, numa bola na trave. E Raissa seguiu muito bem nas defesas.

O Palmeiras estava mais perto do gol? Mas quem marcou foi o Grêmio, com Shasha, aos 38, pegando uma sobra após chute de Gisele. Nos acréscimos, o Palmeiras empatou graças ao oportunismo de sua artilheira Amanda Gutierrez, com finalização precisa na área. Fim de um belo jogo e empate que premiou a raça das duas equipes.

