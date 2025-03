Final do Candangão registra o sexto maior público de finais estaduais em 2025

A final do Campeonato Candango 2025 entrou para o ranking dos seis maiores públicos das finais dos campeonatos estaduais da temporada. A decisão deste sábado (29/3) teve 37.845 torcedores para acompanhar a partida entre Capital e Gama, no Estádio Mané Garrincha.

Até então, o maior público em uma final de Candangão era de 24.046, do duelo entre Gama e Brasília, pela edição de 2015. Embora a adesão do público à decisão deste sábado tenha sido grande, houve abstenção, pois, de quinta para sexta-feira, todos os 60 mil ingressos disponibilizados gratuitamente haviam sido esgotados.

O público registrado neste sábado na final do Candangão supera aos de seis partidas envolvendo times de Série A no Mané Garrincha em 2024. Em setembro, o clássico Majestoso, entre São Paulo e Corinthians, levou 25.898 tricolores, felizes com o 3 x 1. Campeão da Série A na última temporada, o Botafogo jogou diante de 30.735 torcedores contra o Grêmio, no 0 x 0 pela 28ª rodada. Pelo Paulistão, o São Paulo aplicou 3 x 0 sobre a Inter de Limeira diante de 30.592 fanáticos. Itabirito 0 x 2 Atlético-MG teve 10.078 presentes, enquanto Bangu 2 x 2 Vasco anotou 21.087 pessoas.

Torcida do Gama marcou presença no retorno do clube à final do Candangão (foto: Minervino Júnior/CB/DA Press)

Os maiores públicos nos jogos de volta dos estaduais em 2025

1º- Campeonato Carioca: Flamengo x Fluminense, no Maracanã, com 69.393 presentes

2º- Campeonato Gaúcho: Internacional x Grêmio, no Beira Rio, com 49.295 presentes

3º- Campeonato Paulista: Corinthians x Palmeiras, na Neo Química Arena, com 48.196 presentes

4º- Campeonato Baiano: Bahia x Vitória, na Arena Fonte Nova, com 42.793 presentes.

5º- Campeonato Mineiro: América-MG x Atlético-MG, no Mineirão, com 42.206 presentes

6º- Campeonato Candango: Capital x Gama (jogo único), no Mané Garrincha, com 37.845 presentes.

