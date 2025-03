Gama vence Capital nos pênaltis e volta a ser campeão do Candangão

A alegria do capitão Moisés ao erguer a 14ª taça do Candangão para o Gama - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A. Press)

Quem tem mais tem 14. Em tarde de público recorde no estadual, o Gama venceu o Capital nos pênaltis, após empate por 1 x 1, e conquistou o Candangão pela 14ª vez. Maior campeão do DF, o alviverde fechou com chave de ouro a 50ª edição da elite local e teve brilho do goleiro Renan Rinaldi, que defendeu três cobranças e ajudou a recolocar a equipe no topo do quadradinho após cinco anos.

Foram 37.845 pessoas presentes nas arquibancadas do Mané Garrincha, o maior público da história do Candangão, superando o de Brasiliense e Brasília na decisão de 2013, ano da reinauguração do estádio.

O roteiro da partida foi semelhante ao das duas últimas edições, decididas nas penalidades e com os goleiros como protagonistas. Wendell brilhou em 2023 na conquista inédita do Real Brasília e no ano passado Thiago Santos foi o nome do título do Ceilândia. Desta vez, o destaque foi de Renan Rinaldi. O paredão pegou as cobranças de Mattheus Silva, Lenon e Felipe Guedes para carimbar a faixa de campeão do Gama.

“A maior alegria que eu pude dar para essa torcida é o calendário. Ela sempre esteve conosco. Não sofremos nenhum gol em casa como mandante e essa é a nossa retribuição”, disse o goleiro à Record. “Tinha que ser assim. Isso é o Gama. A diretoria fez um trabalho incrível ao montar esse time. Tive propostas para outros lugares, mas quis vir para o Gama. Aqui é a minha casa”, acrescentou o zagueiro Pedro Romano.

No tempo regulamentar, o gol do empate foi de Luan, após golaço de cobertura de Wallace Pernambucano para o Capital. A Coruja amargou o segundo vice estadual consecutivo, novamente nos pênaltis. “A gente fica muito chateado. Fizemos um campeonato de recuperação. Eles foram mais competentes do que a gente nos pênaltis. Estamos crescendo, evoluindo. Lutamos, batalhamos, mas futebol é desse jeito”, comentou o goleiro Reynaldo.

O Gama coroou uma campanha entre trancos e barrancos no futebol candango. Depois de quase ficar sem vaga no mata-mata, o alviverde dominou o rival Brasiliense nas semis e foi superior durante a maior parte da final. Foram 11 jogos, seis vitórias e duas derrotas, que culminaram na 14ª conquista do estadual.

Além do troféu, o Gama embolsará R$ 1,2 milhão em premiação (foto: Minervino Jr/CB/D.A Press)

O jogo

Os 26ºC de temperatura deram o clima da partida, que também começou quente dentro de campo. Impulsionado pelo calor da torcida, o Gama foi para cima e controlou as atividades. O time chegou com perigo, controlou a posse e parecia estar em outra frequência em relação ao adversário.

No entanto, do outro lado, os torcedores do Capital precisaram de apenas uma faísca para pegar fogo. E que faísca. Aos 20 minutos, depois de uma falta cobrada pelo alviverde, Wallace Pernambucano tabelou com Robert e, na devolução, dominou dando um chapéu no zagueiro e ficou na cara de Renan Rinaldi. Vice-artilheiro da Coruja na competição, o camisa 9 sequer precisou ajeitar a bola para mandar ao fundo da rede e abrir o placar.

Com o time do Paranoá na frente por 1 x 0, os nervos dos dois lados ficaram ainda mais à flor da pele. O Gama voltou a chegar, primeiro com cabeçada de Luan e em seguida com falta de Willian Jr, mas nada de gol. As confusões, inclusive, começaram a aparecer de maneira mais frequente, com troca de empurrões na área pouco antes do intervalo.

Na volta dos vestiários, o domínio do alviverde, que já havia sido melhor no primeiro tempo, aumentou no segundo. O Periquito obrigou Reynaldo a fazer boas defesas e deu trabalho pelo lado direito, principalmente com a dobradinha de Rafa Marcos e Lucas Piauí. Foi por ali o caminho do gol de empate, quando Vinícius derrubou o lateral-esquerdo do adversário dentro da própria área. Gelado, Luan deslocou o goleiro e bateu no canto para fazer 1 x 1, aos 15 minutos.

Energizado pela arquibancada, o Gama seguiu pressionando, mas sem o mesmo ímpeto de antes. Do outro lado, o Capital não conseguiu mais fazer a bola chegar em Wallace Pernambucano e, após perder Matheuzinho por lesão ainda no primeiro tempo, ficou dependente apenas de alguma mágica de Rikelmi, que pouco pôde fazer. Com os dois times sem vontade de se expor, a partida foi para a decisão por pênaltis.

Nas penalidades, brilhou a estrela de Renan Rinaldi. O goleiro fechou o gol e defendeu três cobranças, entre elas a decisiva, de Felipe Guedes, para encerrar a disputa em 1 x 3 e dar o título de campeão ao Gama.

FICHA TÉCNICA

CAPITAL 1 (1 X 3) 1 GAMA

CAPITAL – Reynaldo; Vinícius (Vini Jr), Richardson, Éder e Mattheus Silva; Felipe Guedes, Rodriguinho e Robert (Maycon); Matheuzinho (Deysinho), Wallace Pernambucano (Kauan) e Rikelmi (Mateus Anderson). Técnico: Marcelo Cabo

GAMA – Renan Rinaldi; Michel (Toninho), Wellington, Pedro Romano e Lucas Piauí; Moisés (David Coelho), Lúcio e Willian Jr; Ramon, Luan e Rafa Marcos (Daniel Costa). Técnico: Luiz Carlos Souza

GOLS – Wallace Pernambucano, aos 20 minutos do primeiro tempo, Luan, aos 15 do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Mattheus Silva, Éder, Riquelme (Capital); Moisés, Luan, Toninho, Rafa Marques (Gama)

ÁRBITRO – Pedro Alves de Oliveira

PÚBLICO – 37.845

LOCAL – Estádio Nacional Mané Garrincha