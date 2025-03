Gama campeão: elenco avalia conquista do calendário como principal feito

A primeira conquista do Gama em cinco anos alcançada com o título do Candangão 2025 em vitória por 3 x 1 nos pênaltis diante do Capital, neste sábado (29), após empate em 1 x 1 no tempo regulamentar, veio como um presente para o atacante Luan.

O homem-gol ex-Palmeiras chegou ao clube alviverde durante o curso do torneio doméstico. Emprestado pelo Itabirito, o jogador, em entrevista ao Correio, afirmou que, além do título, se sente fortemente satisfeito pela forma como foi abraçado.

“Quero agradecer a todos os que me trouxeram para cá. Sou, fui e tenho sido muito feliz aqui” comemorou. “Essa torcida é maravilhosa. Me abraçou desde o início. Tinha que ser assim, estava escrito. Do que eu tive de contato com o Gama, deu pra ver que essa vitória tem a nossa cara”, complementou o atacante.

De acordo com ele, além do próprio título, a grande felicidade é a conquista do calendário para 2026. Será a primeira vez da equipe com competições além do torneio doméstico desde 2021.

“Eu sou muito grato a Deus. É só Ele. Agradeço muito, principalmente pela conclusão das coisas. Esse time não pode ficar sem calendário”, acrescentou. Atleta do Itabirito-MG, Luan voltará à equipe mineira para a disputa da Série D no segundo semestre. Confirma, porém, o desejo de voltar ao Gama. “Como posso dizer que não? Vou estar sem contrato. Vamos ver, quem sabe”, relatou.

O meio-camista e camisa oito Lúcio optou por elogiar o desempenho da equipe. Para ele, a vontade do plantel dentro de campo falou mais alto. “Para mim, o Gama foi melhor em todo o jogo. Correu mais, o tempo todo. Mesmo tendo saído atrás do placar, soubemos manter a cabeça no lugar” avaliou. Assim como na avaliação de Luan, a conquista do calendário é o principal feito para a equipe.

“Tudo o que quero é dar felicidade para essa torcida. Eles não deixaram de nos apoiar em nenhum momento, nem quando perdemos para o Brasiliense, na primeira fase” relembrou. “Muitos duvidaram, mas agora estamos aqui. Vamos nos preparar da melhor maneira para fazer bonito no ano que vem”, acrescentou.