Basquete: Cerrado recebe São José na Asceb para quinta partida pela LBF

Representando o Distrito Federal na Liga de Basquete Feminino (LBF), o Cerrado tem compromisso contra o São José, neste domingo (30/3), às 11h, no ginásio da Asceb. Estreante na competição, a equipe candanga tenta embalar e convocou a torcida para ir de verde apoiar o time em busca da primeira vitória do ano em casa.

O Cerrado ocupa momentaneamente o sexto lugar, com uma vitória e três derrotas. O triunfo solitário foi fora de casa, contra o Maringá. Dos reveses, um foi para o Sampaio Corrêa, atual vice-campeão, e outros por placar apertado contra Ourinhos e Sodiê Mesquita. Apesar de não ter sido o resultado esperado, a atuação da equipe deu moral para manter a confiança.

“Por pouco não estreamos com vitória em casa. Tivemos vários momentos bons durante o jogo, mas no final não fomos tão efetivos nas ações e acabou escapando das nossas mãos. Estamos em uma crescente na competição, corrigindo algumas dificuldades que identificamos de maneira coletiva e também alguns direcionamentos individuais”, disse o técnico Alan Monteiro.

“Acredito que um dos nossos maiores erros do último jogo foi a falha da nossa defesa. É isso que precisamos consertar para o jogo contra o São José e os próximos. Estamos trabalhando para encontrar o melhor caminho e garantir a vitória em casa”, acrescentou a pivô Adrielly Francisco.

Adversário da vez, o São José está logo acima do Cerrado na classificação, com dois triunfos e duas derrotas. O time é liderado pelas colombianas Jennifer Muñoz e Manu Rios, duas das principais cestinhas da LBF.

“Elas são jogadoras com destaque na competição, assim como a Ju Souza, pivô. É uma equipe que tem uma mescla com muita qualidade, tanto de porte físico como de técnica. Vai ser um jogo equilibrado e esperamos que seja totalmente aberto, decidido no final. Esperamos nossa casa lotada e a torcida vai ser importante”, analisou Alan.

Os ingressos para a partida estão disponíveis na plataforma Sympla e na entrada do ginásio no dia do jogo. As entradas custam R$ 60 a inteira e R$ 30 a meia para arquibancada, além do valor promocional de R$ 80 para quatro lugares. Atletas federados não pagam.