Gabigol comenta aposta com presidente e desafio em ser artilheiro do Cruzeiro

Gabigol teve início promissor com a camisa do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro - (crédito: Foto: Gustavo Aleixo / Cruzeiro)

O Cruzeiro iniciou sua trajetória no Campeonato Brasileiro com uma vitória por 2 a 1 sobre o Mirassol, neste sábado (29). Dudu e Gabigol foram os responsáveis por assegurar o resultado positivo da Raposa, no Mineirão, no embate pela primeira rodada do torneio.

O camisa 9 da equipe celeste confessou que houve o lançamento de um desafio na Série A durante conversa com o presidente do clube. Ao mesmo tempo, Gabigol ressalta que não representa um juramento. Inclusive, ele detalhou que a missão em ser goleador tem cenário adverso, Mesmo assim, que se esforçará para cumpri-la.

“Na verdade eu não prometi nada. Vocês conhecem o Pedrinho mais que eu, fizemos uma aposta. Eu prometo dedicação, esforço, mas fazer 20 gols no Brasileirão é impossível. Os treinadores rodam muito o time, o calendário é apertado. É difícil, mas vou tentar”, pontuou o atacante do Cruzeiro.

Dudu discorda de uma descrença da torcida com o desempenho do Cruzeiro

Dudu, autor do primeiro gol da Raposa no Campeonato Brasileiro, reconheceu que a campanha no Estadual não correspondeu às expectativas. Apesar disso, ele não acredita que haja um receio por parte da torcida com relação ao elenco.

“Não tinha torcedor desconfiado da gente, acho que acreditam em nós desde o começo do ano. Não fizemos um bom Mineiro, mas tivemos um bom início no Brasileiro”, argumentou o camisa 7.

A equipe mineira volta a campo na próxima terça-feira (01/04), porém dessa vez será a estreia na Copa Sul-Americana. Na ocasião, o Cruzeiro enfrentará o Unión Santa Fé pela primeira rodada da fase de grupos da competição, no estádio 15 de Abril, na Argentina.

