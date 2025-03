Guga cita falhas bobas do Fluminense e pede atenção na sequência do Brasileiro: ‘Não podemos errar novamente’

Guga cobra maior atenção do Fluminense nos próximos compromissos no Campeonato Brasileiro - (crédito: Foto: Lucas Merçon / Fluminense F.C)

O Fluminense não demonstrou competência para conter o ímpeto do Fortaleza no começo do primeiro tempo. Isso porque os donos da casa construíram o triunfo por 2 a 0 nos 21 minutos da primeira etapa. Com isso, ainda na rodada inicial do Campeonato Brasileiro já se cria um receio que a equipe repita a campanha negativa da edição anterior do torneio.

Neste cenário, o lateral-direito Guga frisou os erros inocentes do Tricolor e frisou que é necessária uma evolução no desempenho do time.

“A gente tem que entender melhor o jogo. Viemos com um plano. O Fortaleza encaixou a marcação, e demoramos a entender isso. Tomamos dois gols de infantis, mas depois ficou mais difícil para buscar. Nós tentamos, criamos algumas chances de fazer gol. Seria mais justo. Mas futebol é assim. Não podemos dar mole. Entender melhor, vir mais preparado nos inícios dos jogos, porque no ano passado sofremos. Não podemos sofrer de novo”, explicou o camisa 23.

A apreensão é que haja uma repetição do roteiro de 2024, quando o Fluminense brigou contra o rebaixamento até a última rodada da Série A. Na próxima semana, a equipe terá que dividir as suas atenções entre a estreia na Sul-Americana e a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. No torneio continental, o Tricolor irá encarar o Once Caldas na próxima terça-feira (01/04), às 21h30, no estádio Palogrande, na Colômbia. Posteriormente, volta o seu foco na Série A, quando medirá forças com o Bragantino. Na oportunidade, o embate ocorrerá no próximo domingo (06), às 16h, no Maracanã.

