Zubeldía recebe vaias após empate do São Paulo: ‘?? normal’

Zubeldía convive com muitas críticas no São Paulo - (crédito: Divulgação)

Após o empate sem gols do São Paulo com o Sport neste sábado (29), o técnico Luis Zubeldía foi vaiado por quase 40 mil são-paulinos no Morumbis. Afinal, eles não só não aprovaram o resultado, como também reprovaram o desempenho em casa. O treinador minimizou e naturalizou o episódio durante a tradicional entrevista coletiva pós-jogo.

“Hoje quantos vieram aqui? (37 mil). Se não pudemos dar uma vitória, acontece que podemos sair desaprovados, eu e os jogadores. É normal. Mas sempre vamos necessitar deles, precisamos sempre do apoio deles, temos muitos jovens, vamos pouco a pouco indo melhor. Não alcançamos hoje, mas vamos melhorar”, comentou o argentino.

O treinador Zubeldía completará um ano no clube agora em Abril. Como ainda não conquistou títulos em cinco oportunidades, ele convive com uma grande ala da torcida contestando o seu trabalho à frente do São Paulo. Fato é que o atacante Calleri perdeu um pênalti logo aos três minutos, oferecendo mais problemas para o trabalho do comandante. Além disso, ele não contou com Oscar e Lucas Moura.

“Fomos mais verticais no segundo tempo, com mais atitude, dribles, cruzamentos, chutes, mas insuficientes. Está claro que o empate não é o que buscávamos, mas a segunda parte me gostou mais, a primeira teve o fator do pênalti, e no segundo fomos melhores, mas faltou o gol”,acrescentou.

O São Paulo agora fará dois jogos fora de casa. Primeiro, pega o Talleres pela primeira rodada da Libertadores na quarta-feira (2) e depois o Atlético-MG, no domingo (6), novamente pelo Brasileirão. O São Paulo disputa ainda a Copa do Brasil nesta temporada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.