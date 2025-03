Bragantino x Corinthians (feminino): onde assistir e mais

Brabas vão a Santana do Parnaíba enfrentar o Bragantino pela terceira rodada do Brasileirão Feminino - (crédito: Arte: Jogada 10)

Bragantino e Corinthians se enfrentam neste domingo (30), às 17h (de Brasília), em Santana do Parnaíba (SP), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. As Brabas, atuais campeãs, venceram as duas partidas que disputaram pela competição e têm os mesmos seis pontos que o São Paulo e o Cruzeiro. Entretanto, ocupam a segunda posição na tabela, por critérios de desempate. As Bragantinas, todavia, com uma vitória e um empate, estão em quinto lugar.

Onde Assistir

O canal do YouTube Massa Bruta TV transmite ao vivo.

Como chegam as equipes

O Corinthians, uma das maiores forças do futebol feminino no País, chega embalado pelo aproveitamento de 100% nas duas primeiras rodadas. A equipe estreou na competição goleando o Real Brasilia por 8 a 2 e, na segunda rodada, fez 2 a 0 no Juventude.

O Bragantino, em suma, ficou no 0 a 0 com o Palmeiras na primeira rodada. Na segunda, no entanto, conseguiu sua primeira vitória na competição ao bater o Internacional por 3 a 0.

