Cuca elogia o desempenho do Galo na derrota para o Grêmio

Apesar da derrota por 2 a 1 para o Grêmio na estreia do Brasileirão, o técnico Cuca disse que o comportamento do time na partida deixa o torcedor animado para a competição. No final, o Galo foi mais intenso, dominou a maior parte do tempo e viu o goleiro Volpi ter uma atuação de almanaque, com oito defesas difíceis, três delas verdadeiros milagres em chutes de Cuello, Rony e Junior Santos.

“Uma derrota é dolorosa em qualquer circunstância, mas o nosso desempenho foi bom. Tivemos muita posse, 20 finalizações e o goleiro adversário foi o melhor em campo. Não posso deixar de reconhecer o que o Atlético fez, teve chances de até marcar no último momento. O Grêmio foi eficaz, mas pecou nas finalizações. Futebol, quando joga bem, sempre tem a chance de vencer, e se repetirmos nosso jogo de hoje, as vitórias virão.”

Sobre o jogo, Cuca lamentou o time não marcar o gol quando teve três chances claras nos primeiros minutos.

“Dá para dividir em quatro partes. Nos primeiros 25 minutos, muitas chances, velocidade e um gol que veio da falta de confiança no adversário, o que conduziu à vitória, sabendo o momento certo de pressionar.”

Cuca reclama do 1º gol gremista

Mas Cuca reclamou demais do primeiro gol. O início da jogada foi um lance em que Natrabanel foi com a cabeça e o rival com o pé alto. O árbitro e o VAR consideraram o lance normal quando analisaram no VAR. E isso desestabilizou o Galo por alguns minutos. O suficiente para o time levar o segundo gol.

“Depois dos 25 minutos, o Grêmio equilibrou o jogo. Mas o primeiro gol foi fatal para a gente. Até conversei com o Klaus (o árbitro) para saber por qual motivo não foi falta. Mas ele disse que, se houve contato, seria falta. Mas, se não houve, não seria falta. Joguei futebol muitos anos, vou me lembrar que, se a chuteira vem em minha direção, vou tentar tirar a cabeça. Mas é jogo perigoso. A realidade é que, depois do primeiro gol, o time se desestabilizou com a perda de confiança, passou a jogar com receio dos erros e foi o que aconteceu: erramos na saída de bola!”

