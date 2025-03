Juninho admite falha em empate do Flamengo: ‘Não podia’

O atacante Juninho fez uma autocrítica após o empate do Flamengo em 1 a 1 com o Inter, neste sábado (29), pela abertura do Brasileirão. Aos 12′ da etapa final, quando o jogo já marcara o que seria seu placar derradeiro, o ex-jogador do Qarabag (AZE) ficou frente a frente com o goleiro Anthoni, do Inter, mas chutou na trave.

Na saída do campo, ao “SporTV”, o atacante explicou a chance perdida. Para ele, o Fla fez uma boa partida apesar do empate em casa.

“Creio que nós fizemos um bom jogo. Primeiro tempo eles acharam um gol num contra-ataque. Pecamos em algumas jogadas. Eu no segundo tempo falhei onde não podia ter falhado. Tirei muito do goleiro. Mas agora é focar no próximo jogo, que é o mais importante”, analisou.

LEIA MAIS: Flamengo x 3B da Amazônia (feminino): onde assistir, escalações e mais

O repórter insistiu na pergunta, tentando buscar mais detalhes do gol perdido. Juninho, então, revelou imaginar que a bola fosse entrar, lamentando acertar a trave de Anthoni.

“Acho que tentei tirar muito do goleiro, uma pena. Ainda achei que iria bater na trave e iria entrar, pela posição dela. Foi uma falha. Eu não poderia ter falhado, mas tirei muito dele. Uma pena. Acontece”, encerrou.

Com o empate, o Flamengo fica sexta posição, com um ponto. Este panorama, porém, deve mudar neste domingo (30), quando outros três jogos agitarão a primeira rodada do Brasileirão. O Fla volta a campo na quinta-feira (3), quando estreia na Libertadores contra o Deportivo Táchira (VEN), pela primeira rodada da fase de grupos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.