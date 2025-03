Estreante, Juninho crê que Inter pode ser postulante ao título

Estreante da noite pelo lado do Inter no empate em 1 a 1 com o Flamengo, neste sábado (29), no Maracanã, pela primeira rodada do Brasileirão, o zagueiro Juninho comemorou o ponto fora de casa. O defensor avaliou o duelo contra o Rubro-Negro, revelando se considera os dois times postulantes ao título.

“Eu creio que sim, tem que valorizar a partida, é um empate muito importante para a sequência do campeonato. A gente colocou o ponto que a gente vem trabalhando. Claro, jogar aqui dentro é muito forte, mas a gente tem que valorizar esse ponto importante para a sequência do campeonato”, avaliou.

O jogador celebrou ter segurado a pressão rubro-negra no Maracanã, demonstrando fé em sua nova comissão técnica. O jogador de 30 anos chegou recentemente junto ao Midtjylland (NOR).

“Claro, o time veio mostrando grandes jogos, não só durante a temporada, mas como no final, no segundo semestre da temporada passada também. Acho que isso é uma evolução do trabalho, do trabalho da comissão, onde jogadores vem acreditando desde o começo”, explicou.

Por fim, Juninho revelou ao SporTV que acredita que tanto Flamengo, quanto Inter serão postulantes ao título brasileiro.

“Creio que sim. Não só o Flamengo como o Inter. Na minha visão, creio que são times que vão brigar pelo título. Como eu disse, a gente tem que pontuar fora de casa. E dentro de casa, a gente sabe da nossa força diante da nossa torcida. Então, como eu disse, é trabalhar. É um campeonato muito longo, mas tem que valorizar esse ponto fora de casa”, encerrou.

