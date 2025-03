Juventude x Fluminense (Feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

Na sequência do Campeonato Brasileiro de futebol feminino A-1 (3ª rodada), o Fluminense visita o Juventude neste domingo (30), às 16h (de Brasília), no Estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves (RS). De um lado, as meninas do Tricolor tentam se recuperar após a derrota para o Cruzeiro, enquanto as Gurias Jaconeras ainda não venceram na competição.

Dessa forma, na classificação, São Paulo, Corinthians e Cruzeiro, todos com 100% de aproveitamento, dividem a liderança do campeonato.

Onde assistir

O confronto deste domingo (30) terá a transmissão da TV Brasil.

Como chega o Juventude

Com apenas um ponto, a equipe gaúcha ocupa a 13ª colocação, com um empate e uma derrota. Diante da sua torcida, o time busca sua primeira vitória para escapar das últimas posições da tabela. Nesse sentido, o técnico Luciano Brandalise terá o retorno de Bell Silva, que estava suspensa diante do Corinthians.

Como chega o Fluminense

Na rodada passada, as Guerreiras perderam para o Cruzeiro por 2 a 1. Assim, na última sexta-feira (28), a equipe carioca concluiu a preparação para o desafio do fim de semana. Atualmente, o time ocupa a oitava colocação, com três pontos conquistados em duas partidas, somando uma vitória e uma derrota.

“Sabemos que será um jogo difícil, fora de casa, mas vamos forte em busca do resultado. Buscar os três pontos lá é muito importante para nós e estamos prontas para ir para cima”, disse a zagueira Cotrim

JUVENTUDE x FLUMINENSE

Campeonato Brasileiro Feminino A1 – 3ª rodada

Local: Estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves (RS)

Data e hora: 30/03/2025, às 16h (de Brasília)

JUVENTUDE: Renata; Grazi, Rayane Pires, Bruna Emília e Bell Silva (Maiza Piovezan); Alice, Dani Venturini e Drielly; Flávia Pissaia, Teté e Kamile Loirão. Técnico: Luciano Brandalise

FLUMINENSE: ; Cláudia; Sorriso, Cotrim, Gislaine e Nath Rodrigues. Isabel Melo, Camila Oliveira (Raquel Fernandes); Verônica, Keké e Torre (Lelê) Técnico: Hoffmann Túlio

Árbitro: Andreza Helena de Siqueira (MG)

Auxiliares: Jeissyevan Freitas Gonçalves (RS) e Ariela Duate da Silveira (RS)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.