Palmeiras X Botafogo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Neste domingo, 30/3, Palmeiras e Botafogo se enfrentam, às 16h (de Brasília), no Allianz Parque, no choque entre o vice-campeão nacional de 2024 e o atual dono da taça. A bola rola pela primeira rodada desta edição do Campeonato Brasileiro. O embate abriria a competição, mas, por conta da participação do Verdão na final do Campeonato Paulista, o compromisso precisou ser adiado em um dia.

Este jogo terá a transmissão da Voz do Esporte, que inicia a sua cobertura às 14h30 (de Brasília) sob o comando de Cesar Tavares, que também estará na narração

Este jogo também terá os comentários de João Miguel Lotufo e as reportagens de André Bachá. Assim,clique na arte acima e não perca nada desta partida.

