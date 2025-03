Vasco x Santos, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Neste domingo (30), Vasco e Santos, um dos grandes clássicos regionais do país, se enfrentam às 18h30 (de Brasília).O jogo erá no histórico estádio de São Januário, que terá casa cheia. Marca a estreia das equipes no Brasileirão-2025 . E terá a cobertura da Voz do Esporte, que inicia a sua transmissão às 17h (de Brasília) sob o comando de Ricardo Froede, que também estará na narração.

A cobertura ainda conta com Thiago Hugolini nos comentários e e Junior Azevedo nas reportagens. Clique na arte acima, a partir das 17h (de Brasilia)

